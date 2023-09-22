Всем районам Ярославской области выделят деньги на покупку новой уборочной техники

Новые уборочные машины закупят для всех районов Ярославской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муниципальным образованиям Ярославской области выделят 400 миллионов рублей на закупку новой уборочной техники.

- Рассчитываем, что машины придут уже в ноябре и муниципальные образования получат хорошее, серьезное подкрепление, - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

Новые машины для уборки дорог и улиц поступят не только в большие города, но и в сельские районы. Распределять технику будут в зависимости от численности населения.

В прошлом году коммунальные дорожные машины, погрузчики и тракторы поступили в Ярославль, Рыбинск, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский районы.