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НовостиОбщество22 сентября 2023 14:12

Всем районам Ярославской области выделят деньги на покупку новой уборочной техники

На закупку техники для уборки бюджет Ярославской области выделит 400 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Новые уборочные машины закупят для всех районов Ярославской области.

Новые уборочные машины закупят для всех районов Ярославской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муниципальным образованиям Ярославской области выделят 400 миллионов рублей на закупку новой уборочной техники.

- Рассчитываем, что машины придут уже в ноябре и муниципальные образования получат хорошее, серьезное подкрепление, - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

Новые машины для уборки дорог и улиц поступят не только в большие города, но и в сельские районы. Распределять технику будут в зависимости от численности населения.

В прошлом году коммунальные дорожные машины, погрузчики и тракторы поступили в Ярославль, Рыбинск, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский районы.