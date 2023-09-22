В Ярославле кандидат в депутаты просит отменить результаты голосования по округу №31

В Ярославле кандидат в депутаты облдумы просит отменить результаты голосования по одному из округов. ФОТО: Ярославский областной суд

Елена Смирнова, принимавшая участие в выборах депутатов Ярославской облдумы, обратилась в суд с требованием отменить результаты голосования по одномандатному избирательному округу №31. В этом округе победу одержала Наталия Косихина.

- Елена Смирнова уверена, что в ходе агитационного периода Наталия Косихина неоднократно нарушала законодательство о выборах, в том числе имел место подкуп избирателей с использованием служебного положения при проведении избирательной кампании, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как уточнили в ведомстве, процессуальных решений по административному иску пока не принято.