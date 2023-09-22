Новые автобусы выйдут на маршруты Рыбинска и Рыбинского района в феврале

Обновлять автобусы Рыбинска начнут в феврале следующего года. Фото: Правительство Ярославской области

Новые автобусы начнут выходить на маршруты Рыбинска и Рыбинского района в феврале следующего года. Процесс замены старого подвижного состава займет 2-3 месяца.

- Скорректируем бюджет и приступим к торгам. Подрядчики, которые выиграют, должны будут дальше отработать с заводами, привезти автобусы, - сказал глава региона Михаил Евраев.

В планах у правительства области заменить в городе и районе более 100 старых машин. Потом обновлять общественный транспорт начнут в других муниципальных образованиях области. По данным региональных властей, на это может уйти около двух лет.