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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 12:14

В Ярославле заключили под стражу мужчину, избившего охранника бара

27-летний ярославец, избивший охранника ночного клуба, на два месяца взят под стражу
Полина Вачнадзе
Мужчину, избившего охранника ярославского бара, взяли под стражу.

Мужчину, избившего охранника ярославского бара, взяли под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский районный суд Ярославля на два месяца заключил под стражу 27-летнего мужчину. Ночью 15 сентября он несколько раз ударил охранника бара «Я люблю тебя жизнь!». По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что охранник отказался пускать в заведение посетителя с оружием.

- 27-летнйи житель Ярославля обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц. Согласившись с позицией представителя прокуратуры, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

Расследования уголовного дела будет находиться на контроле у ведомства.