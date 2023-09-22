В Ярославле заключили под стражу мужчину, избившего охранника бара

Мужчину, избившего охранника ярославского бара, взяли под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский районный суд Ярославля на два месяца заключил под стражу 27-летнего мужчину. Ночью 15 сентября он несколько раз ударил охранника бара «Я люблю тебя жизнь!». По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что охранник отказался пускать в заведение посетителя с оружием.

- 27-летнйи житель Ярославля обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц. Согласившись с позицией представителя прокуратуры, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

Расследования уголовного дела будет находиться на контроле у ведомства.