В Юбилейном парке Ярославля поселились белки

В Юбилейном парке Ярославля теперь живут белки. Фото: Мэрия Ярославля

В Юбилейном парке Ярославля появились новые пушистые жители – теперь здесь обитают белочки. Зверьки преодолели большое расстояние: их привезли в Ярославль из калужского питомника. Сейчас белки обживаются на новом месте.

- В парке установили домики для белочек, скоро повесим кормушки, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Горожане могут прийти в парк и понаблюдать за резвыми зверьками. Их можно покормить нежареным фундуком, грецкими орехами и семечками.