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НовостиДом. Семья22 сентября 2023 12:45

В Юбилейном парке Ярославля поселились белки

Белочек привезли в Ярославль из калужского питомника
Полина Вачнадзе
В Юбилейном парке Ярославля теперь живут белки.

В Юбилейном парке Ярославля теперь живут белки.

Фото: Мэрия Ярославля

В Юбилейном парке Ярославля появились новые пушистые жители – теперь здесь обитают белочки. Зверьки преодолели большое расстояние: их привезли в Ярославль из калужского питомника. Сейчас белки обживаются на новом месте.

- В парке установили домики для белочек, скоро повесим кормушки, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Горожане могут прийти в парк и понаблюдать за резвыми зверьками. Их можно покормить нежареным фундуком, грецкими орехами и семечками.