В детсаду под Ярославлем воспитанникам, которые плохо едят, подкладывают «свинью»

Такого поросенка воспитатели ставили на стол детям, которые плохо едят. ФОТО: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Странные методы воспитания решили использовать в одном из детских садов Ярославского района. Те малыши, которые плохо едят, получают на свой стол «свинью» - картонную фигурку с изображением измазанное едой поросенка. Такое отношение к их детям не понравилось родителям и они обратились к жалобой к уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области Михаилу Крупину.

Сотрудники аппарата уполномоченного вышли в детсад с проверкой.

- Установлено, что в учреждении отсутствует термометр для определения температуры выдачи готовых блюд в группы, бракеражный журнал не ведется, работа бракеражной комиссии носит фиктивный характер, - сообщили в аппарате.

По какой причине дети плохо едят, будет установлено после окончания проверочных действий. Но уже сейчас непедагогические методы воздействия на малышей прекратились – перепачканного поросенка воспитателя перестали ставить на столы.