Ярославский ТЮЗ и театр кукол открыли новый сезон с премьер

В детских театрах Ярославля начался новый сезон. Фото: Правительство Ярославской области

В детских театрах Ярославля начался новый сезон. И ТЮЗ, и театр кукол стартуют с премьер. Несмотря на капитальный ремонт, который ведется в здании на площади Юности, творческий процесс не прекращается. Спектакли пройдут на площадках в КСК «Вознесенский» и по адресу улица Свободы, 17Г.

Театр кукол покажет маленьким зрителям концерт-спектакль «Звуки музыка», в котором примут участие все артисты труппы. А ТЮЗ представит добрый детектив «Разыскивается Карлсон», санкт-петербургского режиссера Софьи Маламуд.

В Ярославле ремонт двух театров идет по графику. На работы было выделено 800 миллионов рублей.