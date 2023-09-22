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НовостиЗвезды22 сентября 2023 15:10

Ярославский ТЮЗ и театр кукол открыли новый сезон с премьер

Несмотря на капитальный ремонт здания, где находятся театры, творческий процесс продолжается
Полина Вачнадзе
В детских театрах Ярославля начался новый сезон.

В детских театрах Ярославля начался новый сезон.

Фото: Правительство Ярославской области

В детских театрах Ярославля начался новый сезон. И ТЮЗ, и театр кукол стартуют с премьер. Несмотря на капитальный ремонт, который ведется в здании на площади Юности, творческий процесс не прекращается. Спектакли пройдут на площадках в КСК «Вознесенский» и по адресу улица Свободы, 17Г.

Театр кукол покажет маленьким зрителям концерт-спектакль «Звуки музыка», в котором примут участие все артисты труппы. А ТЮЗ представит добрый детектив «Разыскивается Карлсон», санкт-петербургского режиссера Софьи Маламуд.

В Ярославле ремонт двух театров идет по графику. На работы было выделено 800 миллионов рублей.