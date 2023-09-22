Ретропоезд «Ярославль – Рыбинск» вошел в топ-10 самых необычных поездов страны

ретропоезд «Ярославль – Рыбинск» вошел в число необычных поездов России. Фото: Правительство Ярославской области

Эксперты сервиса путешествий «Туту.ру» составили топ необычных поездов России и ретропоезд «Ярославль – Рыбинск» вошел в их число.

Состав с паровозом, построенным в СССР, и стилизованными вагонами каждую субботу ездит из Ярославля в Рыбинск. В Рыбинске туристы могут пойти на экскурсию, посмотреть вывески в ретростиле, посетить музей и затем на том же поезде вернуться в Ярославль.

Кроме ярославского ретропоезда в топ необычных составов вошли «Рускеальский экспресс» и «Ладожская нерпочка» (Карелия), «Ночной экспресс» (Москва – Санкт-Петербург), «Селигер», «Уральский экспресс», «Графский поезд» (Воронеж – Графская – Рамонь), «Жемчужина Кавказа», «Байкальский экспресс» и «Императорский маршрут» (Екатеринбург – Алапаевск – Екатеринбург).