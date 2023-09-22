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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:05

В энергокомпании впервые прошла коллегия по правовому сопровождению энергосбытовой деятельности

В Нижнем Новгороде прошло первое расширенное выездное совещание правовых служб компаний Группы «ТНС энерго»
Коллегия по правовому сопровождению энергосбытовой деятельности, Нижний Новгород. ФОТО ПАО ГК «ТНС энерго»

Коллегия по правовому сопровождению энергосбытовой деятельности, Нижний Новгород. ФОТО ПАО ГК «ТНС энерго»

В рамках мероприятия с докладами выступили руководители юридических направлений холдинга, а также приглашенные эксперты — представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области и Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

В ходе коллегии участники обсудили перспективы развития законодательства в области электроэнергетики, лучшие практики работы с проблемными категориями потребителей, правоотношения с сетевыми организациями в регионах присутствия по оказанию услуг по передаче электроэнергии, а также планы и стратегические задачи правовых служб «ТНС энерго» на 2024 год.

Особое внимание уделили строгому соблюдению норм законодательства в отношениях с потребителями-физическими лицами, бизнес-клиентами и контрагентами. Кроме того, детально рассмотрели вопрос правового регулирования в части обеспечения потребителей интеллектуальными приборами учета. Работая в интересах жителей регионов, холдинг рассматривает реализацию данного проекта в разных направлениях.

— Коллегия работников правового блока проводится нами впервые. Встреча объединила руководителей-юристов нашего холдинга из всех регионов присутствия, а также представителей государственных ведомств, курирующих энергосбытовую деятельность. Особенно полезным видится обмен профессиональными мнениями и лучшими юридическими практиками. Уверена, что новые знания, полученные коллегами, откроют новые перспективы для усиления и совершенствования нашей правовой деятельности, — отмечает генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» Елена Стельнова.