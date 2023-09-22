Часть Ростова Ярославской области на время полумарафона станет пешеходной

На улицах Ростова ограничат проезд транспорта. ФОТО: администрация Ростова

24 сентября в Ростове Ярославской области пройдет беговой полумарафон «Ростов Великий». Для обеспечения безопасности его участников и зрителей многие улицы города закроют для проезда транспорта с 4 утра до 15:30.

Стоянки для транспорта сделают на Рыночной площади и на Колхозной (за рестораном «Теремок»).

Ограничения будут действовать до 15:30. ФОТО: администрация Ростова

Ограничение будет действовать на следующим адресам:

- ФАД «Холмогоры» – ул. Олимпийское шоссе (у стелы);

- ул. Добролюбова –ул. Кирова; (передвижные блокираторы)

- ул. Ленинская – ул. Радищева; (передвижные блокираторы)

- ул. Ленинская – ул. Фрунзе; (передвижные блокираторы)

- ул. Советская площадь – ул. Володарского; (передвижные блокираторы)

- ул. Советская площадь – ул. Окружная;

- ул. Московская – ул. Ленинская;

- ул. Ленинская – ул. Добролюбова.

- ул. Энгельса – ул. Московская;

- ул. Московская – ул. Урицкого;

- ул. Ленинская – ул. Окружная;

- ул. Каменный мост - ул. Спортивная;

- ул. Советская площадь – ул. Петровичева (у ресторана Самовар);

- ул. Коммунаров – ул. Окружная;

- ул. Декабристов – парк Победы;

- ул. Декабристов – ул. Окружная;

- ул. Окружная – ул. Октябрьская;

- ул. Ленинская – пер. Озерный;

- ул. Ленинская – ул. Урицкого;

- ул. Добролюбова – ул. Урицкого;

- ул. Карла Маркса – ул. Соборная площадь.