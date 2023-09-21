Двух молодых ярославцев взяли за покушение на сбыт наркотиков

У ярославцев нашли мефедрон, предназначенный для сбыта.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ярославле наркополицейские задержали двух парней 17 и 19 лет, у которых изъяли наркотическое средство «мефедрон» в крупном размере.
- Вещество предназначалось для дальнейшего сбыта. Задержанные действовали группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. – Розыск других участников преступления ведется.
Юным фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном объеме». Молодые люди сейчас находятся под стражей.