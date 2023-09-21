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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 15:42

Двух молодых ярославцев взяли за покушение на сбыт наркотиков

У двух ярославцев 17 и 19 лет изъяли крупную партия мефедрона
Полина Вачнадзе
У ярославцев нашли мефедрон, предназначенный для сбыта.

У ярославцев нашли мефедрон, предназначенный для сбыта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле наркополицейские задержали двух парней 17 и 19 лет, у которых изъяли наркотическое средство «мефедрон» в крупном размере.

- Вещество предназначалось для дальнейшего сбыта. Задержанные действовали группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. – Розыск других участников преступления ведется.

Юным фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном объеме». Молодые люди сейчас находятся под стражей.