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НовостиОбщество21 сентября 2023 14:33

В школах Ярославской области начались уроки шахмат

Желающих посещать занятия достаточно
Полина Вачнадзе
В образовательных учреждениях Ярославской области начали проводить уроки шахмат.

В образовательных учреждениях Ярославской области начали проводить уроки шахмат.

Фото: Правительство Ярославской области

В образовательных учреждениях Ярославской области начали уроки по игре в шахматы. По словам губернатора региона, желающих посещать занятия достаточно.

- Многие пока только знакомятся с фигурами и правилами, но с таким живым и неподдельным интересом у них скоро на переменах уже турниры начнут разворачиваться, - написал глава области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

На закупку шахматных наборов из бюджета региона планировали выделить 30 миллионов рублей. К занятиям собираются привлечь не только учеников младших классов, но и студентов колледжей.