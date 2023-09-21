В школах Ярославской области начались уроки шахмат

В образовательных учреждениях Ярославской области начали проводить уроки шахмат. Фото: Правительство Ярославской области

В образовательных учреждениях Ярославской области начали уроки по игре в шахматы. По словам губернатора региона, желающих посещать занятия достаточно.

- Многие пока только знакомятся с фигурами и правилами, но с таким живым и неподдельным интересом у них скоро на переменах уже турниры начнут разворачиваться, - написал глава области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

На закупку шахматных наборов из бюджета региона планировали выделить 30 миллионов рублей. К занятиям собираются привлечь не только учеников младших классов, но и студентов колледжей.