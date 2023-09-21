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НовостиОбщество21 сентября 2023 13:01

Благоустройства парка на улице Соборной в Тутаеве завершат до конца этого года

Работы проходят на средства гранта в 85 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
На улице Соборной в Тутаеве продолжается благоустройство парка.

На улице Соборной в Тутаеве продолжается благоустройство парка.

Фото: Правительство Ярославской области

На улице Соборной в Тутаеве продолжается благоустройство парка. Работы профинансированы из трех источников. 85 миллионов рублей выделила федеральная казна за победу в конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 16 миллионов рублей составило областное финансирование и 5 миллионов – муниципальное.

Проект благоустройства носит название «Центральный парк: сила природы в городской черте». В парке завершают чистку оврагов и строят новые дорожки. Пешеходную зону планируют выложить плиткой.

- Сейчас подрядная организация также занимается восстановлением ограждения парка. Одновременно с этим ведется прокладка электрокабеля с обустройством фундаментов под опоры. В рамках благоустройства будут установлены входные группы, парковые террасы и пешеходные мосты, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Работы в парке будут завершены к концу этого года.