Благоустройства парка на улице Соборной в Тутаеве завершат до конца этого года

На улице Соборной в Тутаеве продолжается благоустройство парка. Фото: Правительство Ярославской области

На улице Соборной в Тутаеве продолжается благоустройство парка. Работы профинансированы из трех источников. 85 миллионов рублей выделила федеральная казна за победу в конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 16 миллионов рублей составило областное финансирование и 5 миллионов – муниципальное.

Проект благоустройства носит название «Центральный парк: сила природы в городской черте». В парке завершают чистку оврагов и строят новые дорожки. Пешеходную зону планируют выложить плиткой.

- Сейчас подрядная организация также занимается восстановлением ограждения парка. Одновременно с этим ведется прокладка электрокабеля с обустройством фундаментов под опоры. В рамках благоустройства будут установлены входные группы, парковые террасы и пешеходные мосты, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Работы в парке будут завершены к концу этого года.