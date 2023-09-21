Полиция задержала подозреваемого в избиение охранника бара в Ярославле

Полиция задержала посетителя ночного бара «Я люблю тебя, жизнь!». Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Полиция задержала посетителя ночного бара «Я люблю тебя, жизнь!». По предварительной версии, ночью 15 сентября мужчина несколько раз ударил охранника заведения за то, что тот не пустил его внутрь с оружием.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его расследование находится на контроле и у прокуратуры региона, и у следственного комитета. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, во время нападения подозреваемый был пьян.

- Мужчина задержан. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.