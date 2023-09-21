В Ярославле начали работать «Открытые мастерские художников»

В Ярославле до 23 сентября все желающие смогут увидеть процесс создания картин новыми материалами. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле до 23 сентября все желающие смогут увидеть процесс создания картин новыми материалами, например, эпоксидной смолой или спиртовыми чернилами. Проект «Открытые мастерские художников» проводится по адресу улица Большая Октябрьская, 30А.

Посетители смогут увидеть не только уникальные работы, выполненные необычными способами, но и посетить лекции и мастер-классы. Их проведут художники Татьяна Мочалова и Ольга Паничева из Санкт-Петербурга, Юлия Игошева и Ольга Шкоду из Москвы, Яна Баргер из Ярославля.

Звонница Ярославского музея-заповедника вошла в топ-10 смотровых площадок России.