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НовостиОбщество21 сентября 2023 9:16

В Ярославской области назвали участников второго этапа конкурса «Народный участковый»

За право представлять Ярославскую область на федеральном этапе конкурса «Народный участковый» будут бороться три сотрудника полиции
Полина Вачнадзе
Завершился первый этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

Завершился первый этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершился первый этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». По итогам онлайн-голосования, в котором приняли участие 24 сотрудника полиции, в лидеры вышли трое:

- лейтенант Елена Коробкова, ОМВД по Ростовскому району,

- старший лейтенант Евгений Русанов, ОМВД по Дзержинскому району,

- капитан Роман Петров, ОМВД по Ярославскому району.

Второй этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября. Победитель будет представлять Ярославскую область уже на федеральном уровне.

В этом году конкурс «Народный участковый» посвящен 100-летию службы участковых уполномоченных полиции.