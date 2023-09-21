В Ярославской области назвали участников второго этапа конкурса «Народный участковый»

Завершился первый этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершился первый этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». По итогам онлайн-голосования, в котором приняли участие 24 сотрудника полиции, в лидеры вышли трое:

- лейтенант Елена Коробкова, ОМВД по Ростовскому району,

- старший лейтенант Евгений Русанов, ОМВД по Дзержинскому району,

- капитан Роман Петров, ОМВД по Ярославскому району.

Второй этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября. Победитель будет представлять Ярославскую область уже на федеральном уровне.

В этом году конкурс «Народный участковый» посвящен 100-летию службы участковых уполномоченных полиции.