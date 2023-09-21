Суд изъял акции Ростовского оптико-механического завода в пользу государства

Арбитражный суд Ярославской области изъял в пользу государства акции ПАО «РОМЗ».
Фото: Иван ВИСЛОВ
Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры и изъял в пользу государства акции ПАО «Ростовский оптико-механический завод».
- Истребовать в пользу РФ государственное имущество в виде обыкновенных акций ПАО «РОМЗ» в количестве 14 620 175 штук, привилегированных акций в количестве 598 752 штук из чужого незаконного владения ООО «СибМир», обыкновенных акций в количестве 8 980 171 штука из незаконного владения АО «ИстНов», - цитирует судью издание «Интерфакс».
Акции будут зачислены на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Решение Ярославского Арбитражного суда может быть обжаловано в течение месяца.