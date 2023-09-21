В Дзержинском районе Ярославля могут построить еще один бассейн

В Дзержинском районе Ярославля напротив «Велодрома» могут построить бассейн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Ярославля напротив «Велодрома» может появиться еще один бассейн. Мэрия города выставила на торги участок в 40 тысяч квадратных метров на углу Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой. На участке можно строить спортивные сооружения: спортклуб, спортзал, бассейн или ФОК.

Участок можно взять в аренду на 8 лет и 8 месяцев. Начальная цена аукциона - 15 миллионов 446 тысяч рублей в год.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 октября.