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НовостиСпорт21 сентября 2023 7:17

В Дзержинском районе Ярославля могут построить еще один бассейн

Мэрия Ярославля выставила на торги участок, предназначенный для строительства спортивного сооружения
Полина Вачнадзе
В Дзержинском районе Ярославля напротив «Велодрома» могут построить бассейн.

В Дзержинском районе Ярославля напротив «Велодрома» могут построить бассейн.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Ярославля напротив «Велодрома» может появиться еще один бассейн. Мэрия города выставила на торги участок в 40 тысяч квадратных метров на углу Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой. На участке можно строить спортивные сооружения: спортклуб, спортзал, бассейн или ФОК.

Участок можно взять в аренду на 8 лет и 8 месяцев. Начальная цена аукциона - 15 миллионов 446 тысяч рублей в год.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 октября.