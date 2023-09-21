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НовостиОбщество21 сентября 2023 6:59

На Волжской набережной в Ярославле запретят остановку машин

Ограничения будут действовать на участке от улицы Кедрова до улицы Первомайской
Полина Вачнадзе
На Волжской набережной в Ярославле вводят новые ограничения.

На Волжской набережной в Ярославле вводят новые ограничения.

Фото: Мэрия Ярославля

На Волжской набережной в Ярославле вводят новые ограничения. С 11 октября на участке от улицы Кедрова до улицы Первомайской будет запрещена остановка транспортных средств.

- Данная мера необходима для обеспечения должного уровня безопасности, - пояснили в мэрии Ярославля.

Также ярославских водителей просят не оставлять свои машины на улице Ушинского, где сейчас идет ремонт.

В центре Ярославля начался дорожный ремонт: в порядок приводят Красную площадь, улицы Свободы И ушинского.