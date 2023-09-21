На Волжской набережной в Ярославле запретят остановку машин

На Волжской набережной в Ярославле вводят новые ограничения.
Фото: Мэрия Ярославля
На Волжской набережной в Ярославле вводят новые ограничения. С 11 октября на участке от улицы Кедрова до улицы Первомайской будет запрещена остановка транспортных средств.
- Данная мера необходима для обеспечения должного уровня безопасности, - пояснили в мэрии Ярославля.
Также ярославских водителей просят не оставлять свои машины на улице Ушинского, где сейчас идет ремонт.
В центре Ярославля начался дорожный ремонт: в порядок приводят Красную площадь, улицы Свободы И ушинского.