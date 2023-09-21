Жителям Рыбинска бесплатно раздадут саженцы кедров

В Рыбинске пройдет акция «Кедр – в дар». Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 29 сентября пройдет акция «Кедр – в дар». Владелец «Кедрового питомника в Хотьково» привезет в город три тысячи двухлетних саженцев сибирского кедра, бесплатно раздаст их рыбинцам и даст рекомендации по уходу и выращиванию.

- Единственное условие: один саженец – в одни руки, - предупредили в администрации города. - Дерево можно посадить на своем приусадебном участке, высадить у многоквартирного дома, на территории школы или детского сада.

Акция пройдет на парковке у ДС «Полет». Начнется она в 12:00, завершится в 19:00.

Обновление деревьев идет в Юбилейном парке Ярославля.