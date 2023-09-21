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НовостиОбщество21 сентября 2023 5:57

В Ярославле создадут фонд для борьбы с терроризмом

Решение о создании новой некоммерческой организации принял муниципалитет города
Полина Вачнадзе
В муниципалитете Ярославля приняли решение о создании новой НКО.

В муниципалитете Ярославля приняли решение о создании новой НКО.

Фото: Полина Вачнадзе

Депутаты муниципалитета Ярославля приняли решение о создании в городе новой некоммерческой организации. Она будет называться «Фонд содействия безопасности населения и территории города Ярославля». Уставной капитал – 300 тысяч рублей.

Фонд будет заниматься проведением созданием условий, обеспечивающих безопасность ярославцев, профилактикой терроризма и экстремизма, предупреждением чрезвычайных ситуаций.

Также НКО займется воспитанием гражданственности и патриотизма, укреплением межнационального согласия в городе.