Хлопок газа: в Ростове при проведении строительных работ погиб рабочий

В Ростове во время строительных работ в магазине погиб рабочий. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ростове во время строительных работ в магазине «Мясо» улице Московской погиб рабочий. Второй находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, личности погибшего и пострадавшего сейчас устанавливаются.

- В ходе проведения строительно-монтажных работ произошел хлопок газа, - уточнили в ведомстве. – Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По информации ГУ МЧС по Ярославской области, произошел хлопок кислородного баллона, последующего горения не было.

- Разрушения и повреждения строительных конструкций нет, - сказали спасатели.