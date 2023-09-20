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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 14:42

Хлопок газа: в Ростове при проведении строительных работ погиб рабочий

В магазине на улице Московской в Ростове произошел хлопок газа
Полина Вачнадзе
В Ростове во время строительных работ в магазине погиб рабочий.

В Ростове во время строительных работ в магазине погиб рабочий.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ростове во время строительных работ в магазине «Мясо» улице Московской погиб рабочий. Второй находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, личности погибшего и пострадавшего сейчас устанавливаются.

- В ходе проведения строительно-монтажных работ произошел хлопок газа, - уточнили в ведомстве. – Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По информации ГУ МЧС по Ярославской области, произошел хлопок кислородного баллона, последующего горения не было.

- Разрушения и повреждения строительных конструкций нет, - сказали спасатели.