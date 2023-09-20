23 сентября на Советской площади в Ярославле пройдет выставка-ярмарка «ЯрАгро». Фото: Правительство Ярославской области

23 сентября на Советской площади в Ярославле пройдет выставка-ярмарка «ЯрАгро». В мероприятии примут участие более 100 фермеров, ремесленников и сельхозтоваропроизводителей. Они привезут в Ярославль сыры, мед, молоко, творог, ягоды, мясо, колбасы, рыбу, картофель, овощи, ягоды, фрукты, оригинальные напитки, кондитерские изделия, мороженое и многое другое.

- Жители муниципальных районов привезут на выставку старинные местные рецепты, по которым предприятия общественного питания будут готовить уникальные блюда из натуральных продуктов. Лучшие кулинарные творения войдут в меню ресторанов и кафе Ярославля, - рассказали в правительстве Ярославской области.

В программе «ЯрАгро»: демонстрация сельскохозяйственной техники и оборудования, выставка садоводческой продукции, фуд-корт, мастер-классы, розыгрыши призов и подарков, а также шоу мыльных пузырей.

Выставка откроется в 10 утра и завершится в 18:00. Вход свободный.

0+