В Ярославской области установят антивандальные остановки

В Ярославской области планируют обновить остановки общественного транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области планируют обновить остановки общественного транспорта. Остановки собираются сделать антивандальными, оформить в едином стиле, оборудовать камерами видеонаблюдения, а многие – еще и электронным табло.

- В обязательном порядке сделаем освещение, чтобы не было такого, что в сельской местности остановка утопает в темноте. Там, где электричества рядом нет, будем строить сети, - сказал глава региона Михаил Евраев.

Приступить к обновлению остановок правительство региона сможет уже в следующем году.