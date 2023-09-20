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НовостиОбщество20 сентября 2023 14:27

В Ярославской области установят антивандальные остановки

Остановки общественного транспорта оборудуют камерами наблюдения и электронными табло
Полина Вачнадзе
В Ярославской области планируют обновить остановки общественного транспорта.

В Ярославской области планируют обновить остановки общественного транспорта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области планируют обновить остановки общественного транспорта. Остановки собираются сделать антивандальными, оформить в едином стиле, оборудовать камерами видеонаблюдения, а многие – еще и электронным табло.

- В обязательном порядке сделаем освещение, чтобы не было такого, что в сельской местности остановка утопает в темноте. Там, где электричества рядом нет, будем строить сети, - сказал глава региона Михаил Евраев.

Приступить к обновлению остановок правительство региона сможет уже в следующем году.