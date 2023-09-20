Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 13:53

Площадь Труда в Ярославле благоустроят к концу сентября

За срыв сроков компания-подрядчик будет оштрафована
Полина Вачнадзе
Работы на площади Труда в Ярославле планируют закончить к 25 сентября.

Работы на площади Труда в Ярославле планируют закончить к 25 сентября.

Фото: Мэрия Ярославля

Подрядчик обещает завершить благоустройство сквера на площади Труда в Ярославле к 25 сентября. По контракту, работы должны были закончиться еще 20 августа, но даже на сегодняшний день благоустройство сквера со стороны улицы Володарского выполнено лишь на 95%, с противоположной стороны готовность меньше.

- Работы затянулись, так как у подрядчика возникли трудности с формированием ландшафтных горок, - пояснил ГТРК «Ярославия» директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

За срыв сроков подрядчику грозят штрафные санкции. Сумму определят после приемки объекта.