Площадь Труда в Ярославле благоустроят к концу сентября

Работы на площади Труда в Ярославле планируют закончить к 25 сентября. Фото: Мэрия Ярославля

Подрядчик обещает завершить благоустройство сквера на площади Труда в Ярославле к 25 сентября. По контракту, работы должны были закончиться еще 20 августа, но даже на сегодняшний день благоустройство сквера со стороны улицы Володарского выполнено лишь на 95%, с противоположной стороны готовность меньше.

- Работы затянулись, так как у подрядчика возникли трудности с формированием ландшафтных горок, - пояснил ГТРК «Ярославия» директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

За срыв сроков подрядчику грозят штрафные санкции. Сумму определят после приемки объекта.