В Ярославской области детей перевели из одного детсада в другой, но «забыли» организовать их перевозку

Детей из Некоузского района в детсад будет возить автобус. Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Некоузского района обратилась местная жительница. По ее словам, в июне этого года в селе Веретея была закрыта группа детского сада и всех малышей перевели в детсад поселка Борок. При этом доставку воспитанников от дома до учреждения и обратно не обеспечили.

- В соответствии с действующим законодательством, для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Но перевозку детей, проживающих в селе Веретея и посещающих Борковский детский сад, своевременно не организовали.

После прокурорской проверки ситуацию исправили. По маршруту автобуса, который доставляет малышей в детский сад, ввели дополнительные рейсы.