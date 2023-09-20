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НовостиОбщество20 сентября 2023 12:23

В Ярославской области детей перевели из одного детсада в другой, но «забыли» организовать их перевозку

Прокуратура Некоузского района добилась, чтобы детей в детсад возил автобус
Полина Вачнадзе
Детей из Некоузского района в детсад будет возить автобус.

Детей из Некоузского района в детсад будет возить автобус.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Некоузского района обратилась местная жительница. По ее словам, в июне этого года в селе Веретея была закрыта группа детского сада и всех малышей перевели в детсад поселка Борок. При этом доставку воспитанников от дома до учреждения и обратно не обеспечили.

- В соответствии с действующим законодательством, для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Но перевозку детей, проживающих в селе Веретея и посещающих Борковский детский сад, своевременно не организовали.

После прокурорской проверки ситуацию исправили. По маршруту автобуса, который доставляет малышей в детский сад, ввели дополнительные рейсы.