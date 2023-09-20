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НовостиОбщество20 сентября 2023 11:46

В Ярославской области начался конкурс рисунков и роликов «Мое Золотое кольцо»

Принять участие в конкурсе могут дети и подростки
Полина Вачнадзе
Рисунок участницы конкурса Ангелины Сизовой. Изображение предоставлено Союзом городов Золотого кольца России

Рисунок участницы конкурса Ангелины Сизовой. Изображение предоставлено Союзом городов Золотого кольца России

В Ярославской области начался прием заявок на Межрегиональный конкурс для детей и подростков «Мое Золотое кольцо». Он приурочен к 56-му Дню рождения маршрута, который отметят 21 ноября.

- Приглашаем принять участие в конкурсе учащихся школ и колледжей в возрасте до 18 лет. С помощью рисунка или видеоролика ребята могут рассказать о своем любимом городе, месте, достопримечательности на Золотом кольце, - сообщили в Союзе городов Золотого кольца.

В прошлом году жюри выбирало лучшие из 400 работ, ожидается, что и в этом году борьба за победу будет серьезная.

Прием рисунков и видеороликов пройдет до 16 октября, в конце ноября состоится награждение. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте.