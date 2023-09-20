В Ярославле к выходным потеплеет до +26 градусов

В Ярославле потеплеет до рекордных для этого времени года температура. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ярославле потеплеет до рекордных для этого времени года температура. В субботу, 23 сентября, ожидается +26 градусов.

- На Русскую равнину станут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы из субтропического пояса Азии, - сообщили в Центре «Фобос».

Завтра, 21 сентября, в Ярославле ожидается переменная облачность. Ночью +15..+17, днем +22..+24.

В пятницу, 22 сентября, малооблачная погода. Ночью +14..+16, днем +23..+25, ветер южный.

В субботу и воскресенье прогнозируется ясная погода. Но ночам в выходные от 13 до 17 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до летних показателей: +24..+27. Правда, в последний день недели ожидается усиление юго-восточного ветра до 11 метров в секунду.