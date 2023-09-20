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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:25

Мэрия Ярославля купит частный детский сад на улице Зелинского

На покупку частного детского сада из бюджетов Ярославля и Ярославской области выделят 78 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Мэрия Ярославля намерена купить частный детский сад на улице Зелинского, 2А.

Мэрия Ярославля намерена купить частный детский сад на улице Зелинского, 2А.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Ярославля намерена купить частный детский сад на улице Зелинского, 2А. На эти цели из бюджета города будет выделено 8 миллионов рублей. Правительство Ярославской области намерено заплатить 70 миллионов.

Здание частного детсада «Совенок» отойдет муниципальному саду №243.

- У детсада №243 два здания, одно из них находится в неудовлетворительном состоянии. Мы намерены купить здание частного сада и туда перевести четыре группы, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

И отметил, что корпус перейдет в собственность города со всем наполнением, включая посуду и постельное белье.

Покупка частного детского гораздо выгоднее строительства нового здания, которое обошлось бы бюджету в 230-240 миллионов рублей.