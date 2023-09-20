Мэрия Ярославля купит частный детский сад на улице Зелинского

Мэрия Ярославля намерена купить частный детский сад на улице Зелинского, 2А. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Ярославля намерена купить частный детский сад на улице Зелинского, 2А. На эти цели из бюджета города будет выделено 8 миллионов рублей. Правительство Ярославской области намерено заплатить 70 миллионов.

Здание частного детсада «Совенок» отойдет муниципальному саду №243.

- У детсада №243 два здания, одно из них находится в неудовлетворительном состоянии. Мы намерены купить здание частного сада и туда перевести четыре группы, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

И отметил, что корпус перейдет в собственность города со всем наполнением, включая посуду и постельное белье.

Покупка частного детского гораздо выгоднее строительства нового здания, которое обошлось бы бюджету в 230-240 миллионов рублей.