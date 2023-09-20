В Ярославле назвали самые популярные автобусные маршруты

На новых желтых автобусах ярославцы за минувшее лето проехали 21,5 миллионов раз. Фото: Полина Вачнадзе

На новых желтых автобусах ярославцы за минувшее лето проехали 21,5 миллионов раз. Самым популярным у пассажиров оказался маршрут №42 – на нем зафиксировано более 975 тысяч поездок. На втором месте по популярности автобус №8, на нем ярославцы проехали 795 тысяч раз.

- Маршрутом №49 пассажиры воспользовались 790 тысяч раз, №41А - 670 раз, №66 - 650 тысяч, – сообщили в правительстве Ярославской области.

86% пассажиров автобусов предпочитали оплачивать проезд банковскими, транспортными и «Якартами», через мобильное приложение «Ярославская область Транспорт», проездными и смартфонами.