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НовостиОбщество20 сентября 2023 9:06

В Ярославле назвали самые популярные автобусные маршруты

На новых автобусах ярославцы за лето проехали 21,5 миллионов раз
Полина Вачнадзе
На новых желтых автобусах ярославцы за минувшее лето проехали 21,5 миллионов раз.

На новых желтых автобусах ярославцы за минувшее лето проехали 21,5 миллионов раз.

Фото: Полина Вачнадзе

На новых желтых автобусах ярославцы за минувшее лето проехали 21,5 миллионов раз. Самым популярным у пассажиров оказался маршрут №42 – на нем зафиксировано более 975 тысяч поездок. На втором месте по популярности автобус №8, на нем ярославцы проехали 795 тысяч раз.

- Маршрутом №49 пассажиры воспользовались 790 тысяч раз, №41А - 670 раз, №66 - 650 тысяч, – сообщили в правительстве Ярославской области.

86% пассажиров автобусов предпочитали оплачивать проезд банковскими, транспортными и «Якартами», через мобильное приложение «Ярославская область Транспорт», проездными и смартфонами.