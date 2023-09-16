В Ярославской области детям хотят запретить заходить в кальянные

В Ярославской области детям собираются запретить заходить в кальянные и табачные магазины.
Фото: Тимур ХАНОВ.
В Ярославской области хотят внести изменения в закон "О гарантиях прав ребенка". На заседании комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве региона поступило предложение расширить список мест, куда нельзя заходить детям. В этот реестр могут попасть кальянные, а также магазины, которые специализируются на продаже табака и никотиносодержащей продукции.
- При разработке законопроекта был изучен опыт других регионов РФ, - сказала начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова.
Например, детям до 18 лет запрещено посещать кальянные в Белгородской и Саратовской областях, в также в Республике Башкортостан.
Инициативу уже поддержали в УМВД по Ярославской области. Законопроект изучили в прокуратуре региона - замечаний к его содержательной части у сотрудников ведомства нет.