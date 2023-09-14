Синоптики рассказали жителям Ярославской области, когда ждать первых заморозков

Первые серьезные заморозки обычно приходятся на 27-30 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бабье лето в Ярославской области вышло на свое плато. По прогнозам синоптиков Центра «Фобос» сегодня, 14 сентября, в условиях малооблачной и сухой погоды столбики термометров будут, возможно, в последний раз в этом году штурмовать 20-градусную отметку. После температура днем начнет понижаться, а по ночам воздух уже остывает до положенных в начале осени показателей.

В выходные, 16 и 17 сентября, днем ожидается +17..+18 градусов. В понедельник, 18 числа, похолодает до +13, возможен дождь и порывы ветра до 11 метров в секунду.

- Иней на траве в северных районах Центральной России вероятен в ночь на вторник. Тем не менее, первые заморозки на почве будут носить исключительно мозаичный и символический характер, и коснутся в основном низинных форм рельефа, где воздух больше застаивается, - сообщили в Центре «Фобос».

Первые серьезные заморозки обычно приходятся на 27-30 сентября. Но в этом году, прогнозируют специалисты, впервые ниже нуля столбики термометров опустятся только в октябре.