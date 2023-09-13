Ярославцы не смогут видеть остаток на транспортной карте при оплате проезда

В общественном транспорте Ярославля изменили принципы работы валидаторов. Фото: Правительство Ярославской области

В общественном транспорте Ярославля изменили принципы работы валидаторов. Теперь пассажиры, оплачивая проезд с транспортной карты, не смогут увидеть остаток средств на ней.

Проблему описали на странице губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

- Остаток на карте не показывают, либо показывают некорректно (разница между реальным остатком и тем, что показывает этот мини-телевизор, сотни рублей). Вошедшие в транспорт, желающие произвести оплату, сделать этого не могут, так как те, кто вошли раньше, толпятся около экранов, пытаясь разобраться, сколько денег осталось на карте. У кого-то не проходит оплата, хотя деньги на карте есть. Это мрак, ужас, базар-вокзал и т.п., - обращается к главе региона Олег Дмитриев.

В министерстве транспорта Ярославской области пояснили, что баланс персонифицированной транспортной карты можно узнать, нажав на экране валидатора на меню «Информация по карте» и приложив транспортную карту к валидатору.

- Также, можно установить мобильное приложение Т-карта, доступное в Google Play и App Store, в котором можно контролировать баланс персонифицированной транспортной карты, а также поездки, оплаченные привязанной картой, что значительно разгрузит очередность к терминалам, расположенным в транспортных средствах, - сообщили в министерстве и извинились перед ярославцами за доставленные неудобства.