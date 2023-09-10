В Ярославле благоустраивают три городских парка Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле благоустраивают три городских парка. За лето в городе завершено благоустройство Юбилейного парка. Здесь заменили ограждения, обновили пешеходные дорожки и установили дополнительное освещение.

Сейчас идут работы в сквере на площади Труда. Рабочие практически доделали дополнительных пешеходных дорожек, сейчас укладывают тротуар. Помимо этого, в сквере установят деревянные навесы для отдыха, ландшафтное освещение и высадят новые зеленые насаждения.

- В июле начали благоустройство Павловской рощи. В парке благоустраивают набережную по протоптанным направлениям и пешеходным прибрежным маршрутам. Создают смотровые площадки с видом на Толгский монастырь, ремонтируют пешеходный арочный мост, создают центральную входную группу, восстанавливают пешеходные дорожки, - сообщили в мэрии Ярославля.