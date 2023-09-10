В Ярославле при пожаре в многоэтажке погиб мужчина, его мать удалось спасти. ФОТО: скриншот из видео группы "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Заволжском районе Ярославля в ночь на 10 сентября в многоэтажке случился пожар. Возгорание произошло в квартире на улице Космонавтов. Там проживал 44-летний мужчина со своей мамой. Женщину из огня удалось спасти, а ее сын погиб.

Скорей всего, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

- Возгорание было ликвидировано прибывшими на место сотрудниками МЧС России по Ярославской области. После тушения огня в квартире обнаружено тело мужчины со следами термического воздействия. По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение необходимых экспертиз, в том числе пожаро-технической для определения точной причины возгорания. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.