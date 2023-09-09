В Дзержинском районе Ярославля открыли «умную» спортивную площадку Фото: Мэрия Ярославля

На улице Большая Норская в Дзержинском районе Ярославля сегодня, 9 сентября, открыли «умную» спортивную площадку.

Летом это площадку можно использовать для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а зимой здесь обустроят хоккейный корт, на котором можно проводить тренировки и соревнования, заниматься фигурным катанием. Вокруг площадки расположены беговые дорожки и уличные тренажеры.

- На территории нового комплекса установлены снаряды для силовой гимнастики и выполнения нормативов комплекса ГТО, теннисные столы. Для зрителей и болельщиков предусмотрена трибуна. Кроме того, есть точка Wi-Fi, которая позволит посетителям совмещать активный отдых с доступом к информации, урокам, мастер-классам онлайн, - рассказали в правительстве Ярославской области.