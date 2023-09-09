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НовостиОбщество9 сентября 2023 15:22

В Дзержинском районе Ярославля открыли «умную» спортивную площадку

Ее открытие прошло 9 сентября на улице Большая Норская
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Дзержинском районе Ярославля открыли «умную» спортивную площадку

В Дзержинском районе Ярославля открыли «умную» спортивную площадку

Фото: Мэрия Ярославля

На улице Большая Норская в Дзержинском районе Ярославля сегодня, 9 сентября, открыли «умную» спортивную площадку.

Летом это площадку можно использовать для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а зимой здесь обустроят хоккейный корт, на котором можно проводить тренировки и соревнования, заниматься фигурным катанием. Вокруг площадки расположены беговые дорожки и уличные тренажеры.

- На территории нового комплекса установлены снаряды для силовой гимнастики и выполнения нормативов комплекса ГТО, теннисные столы. Для зрителей и болельщиков предусмотрена трибуна. Кроме того, есть точка Wi-Fi, которая позволит посетителям совмещать активный отдых с доступом к информации, урокам, мастер-классам онлайн, - рассказали в правительстве Ярославской области.