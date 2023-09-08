В Ярославской области работает общественный штаб по наблюдению за выборами Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области работает общественный штаб по наблюдению за выборами. Он открылся сегодня в 8 часов вместе с избирательными участками.

Работают общественные наблюдатели и профессиональные юристы. IT-специалисты контролируют ход дистанционного электронного голосования. Этот способ выбрали 62 тысячи жителей области.

– По номеру горячей линии 8 (4852) 40-18-20 любой житель области может позвонить и сообщить о возможных нарушениях. Штаб незамедлительно отреагирует, – сообщил руководитель штаба ректор ЯрГУ Артем Иванчин.