В Ярославле местная жительница отдала мошенникам почти пять миллионов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Красноперекопского района Ярославля обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что пострадала от мошенников.

Ранее женщина пояснила, что нашла в интернете рекламу инвестиций, которая якобы была представлена одним из известных банков. Ярославна перешла по ссылке и указала свои персональные данные.

В тот же день женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что для инвестирования необходимо скачать специальную программу. Женщина перевела злоумышленнику 5000 и 6700 рублей, чтобы начать работать на бирже.

- В течение 15 дней заявительница общалась с неизвестными. За это время по их указанию она переводила личные и заемные денежные средства на различные банковские счета, указанные «менеджерами». Затем на ее электронную почту пришло уведомление о том, что ее счет будет заблокирован, и для того, чтобы этого избежать, ей необходимо положить на него 5250 долларов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Заявительница взяла указанную сумму в долг у знакомой и перевела на приведенный в письме номер банковского счета. После того, как «менеджеры» перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Общий ущерб составил более 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».