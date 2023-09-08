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НовостиОбщество8 сентября 2023 6:45

В Рыбинске после капитального ремонта открыли музыкальную школу №3

Стоимость всех проведенных работ – около трех миллионов рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске после капитального ремонта открыли музыкальную школу №3

В Рыбинске после капитального ремонта открыли музыкальную школу №3

Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске после капитального ремонта открыли музыкальную школу №3. В здании обновлен фасад, заменены окна, двери, крыльцо, приведены в порядок отмостка, коридоры первого этажа. На все работы потратили около трех миллионов рублей.

– Детская музыкальная школа №3 основана в 1964 году. За прошедшее время школу окончили около тысячи ребят, многие из которых выбрали музыку своей профессией, – рассказала министр культуры Ярославской области Марина Васильева. – Сегодня в школе обучаются 168 юных талантов, и мы стараемся, чтобы дети занимались в комфортных и безопасных условиях.