В трех районах Ярославля 8 сентября отключат электричество Фото: Иван МАКЕЕВ

В трех районах Ярославля 8 сентября отключат электричество. На линиях будут проводить технические работы. Об этом сообщили в мэрии города.

Публикуем список адресов, где не будет света:

С 9 до 16 часов:

– улица 8 Марта 60, 62, 64, 66, 68, 70, 75;

– улица Декабристов, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

– улица Пестеля, 30, 30а, 31, 33, 34а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;

– улица Рылеева, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 35a, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 49;

– улица Соловьева; 23.

С 8: до 17 часов:

– улица Вспольинское поле, 3, 5а, 7, 9, 11;

– улица Магистральная, 4.

С 9 до 16 часов:

– 2-й Городищенский переулок , 2, 4, 6, 8;

– улица Городищенская, 60, 61, 65, 66, 68, 70;

– улица Запольская, 20, 24, 26, 27, 29, 31;

– Портовая набережная, 46, 48, 52а, 52, 54, 54а, 56, 56б, 58, 60б, 60, 62, 64, 66, 66б, 70, 74.