В Рыбинск поступила новая дорожная техника. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинск поступила новая дорожная техника. 12 машин уже поступили, в ближайшее время ожидается еще пять.

Закуплены самосвалы, экскаваторы, тракторы, «газели» и машины оперативно-выездных групп. Новая техника позволит быстрее устранять аварии на сетях и вести текущие работы.

- В следующей партии будут специальные машины на базе ГАЗель Некст с отапливаемым кузовом и вмонтированными генераторами, помпами, сварочными аппаратами. Автомобили уже с завода идет укомплектованный оборудованием, что предусматривает гарантию производителя. Планируем в ближайшие годы обновить весь парк, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.