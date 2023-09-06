В Ярославле стартовал всероссийский форум «ПроеКТОриЯ». ФОТО: предоставлено организаторами

В Ярославле сегодня, 6 сентября, стартовал всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ». Церемония открытия прошла в КЗЦ «Миллениум». В этом году форум объединил 500 школьников, а также более 2000 педагогов и наставников из 89 регионов. Участников ожидают профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии и многое другое.

- Особенность форума этого года – организация специальной дискуссионной площадки для представителей 50 индустриальных партнеров из числа государственных корпораций, частных компаний и субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках деловой программы участники обсудят массовую интеграцию предприятий и непроизводственных организаций в профориентационную повестку для школьников, - рассказали организаторы. - Также в дни форума учащиеся в 89 регионах России отправятся на экскурсии с профессиональными пробами в офисы российских компаний и на действующие предприятия.