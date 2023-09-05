Сотрудников правительства и мэрии переселят из зданий в центре Ярославля

Михаил Евраев: Речь об отселении чиновников на окраину Ярославля не идет. Фото: Правительство Ярославской области

Чиновников правительства Ярославской области и мэрии Ярославля переселят из зданий, которые находятся в зоне ЮНЕСКО. Вместо департаментов и управлений здесь откроют гостиницы, музеи и рестораны.

- Речь об отселении на окраину не идет. Постараемся собрать всех вместе, чтобы было удобно работать, - пояснил губернатор Ярославской области Михаил Евраев на пресс-конференции. – Одно дело, когда нужно куда-то ехать и другое, когда требуется пройти по коридору, чтобы переговорить с коллегой.

Идею с переездом чиновников планируют воплотить в жизнь в течение года.