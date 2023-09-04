Жительница Ярославля три года ищет свою похищенную дочь

В Ярославле отец похитил у матери их общую дочь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За помощью к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину обратилась мать маленькой девочки. Жительница Ярославля Екатерина О. не знает, где находится ее дочь Василиса (имя изменено – прим.ред).

В сентябре 2020 года бывший муж Екатерины изъявил желание свозить их общую дочку Василису, которой на тот момент не было и двух лет, к своим родителям в Ивановскую область. К маме от бабушки и дедушки ребенок не вернулся.

Сначала женщина пыталась самостоятельно разыскать Василису, потом обратилась в полицию и органы опеки. В апреле 2021 года суд вынес решение вернуть матери дочь и взыскать с отца алименты. Со стороны мужчины, юриста по образованию, посыпались апелляции, кассационные жалобы и встречные иски, в удовлетворении которых было отказано. В январе 2022 года, после вмешательства судебных приставов и сотрудников опеки, ребенка вернули маме. Но вместе они прожили всего две недели.

- В один из дней отец вместе со своими родителями на улице вырвали Василису из рук матери, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. С тех пор Екатерина свою дочь не видела, не знает где она находится, не получает о ней никаких сведений, - рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

В ноябре прошлого года удалось установить, по какому адресу в Ивановской области проживает маленькая Василиса. Мать приехала туда вместе с опекой и полицией, но в дом никого не пустили. При повторном визите девочки там уже не оказалось.

- В отчетах по проведению розыскных мероприятий отмечается, что ребенок не посещает ни одно дошкольное детское учреждение, также не зафиксировано обращение ни в одно медицинское учреждение. Интересно, что в июне нынешнего года бабушка Василисы вместе с девочкой явилась на прием к руководителю отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела полиции Ивановской области, чтобы продемонстрировать ребенка – «жива, здорова». И сотрудник полиции этим удовлетворился, не вызвал службу опеки, судебных приставов, не организовал передачу ребенка матери, - рассказали в аппарате омбудсмена.

К поискам ребенка подключился Сергей Бабуркин и его коллега из Ивановской области Светлана Шмелева. Они направили запросы в ивановский департамент соцзащиты, управление службы судебных приставов, УМВД по Ивановской области.