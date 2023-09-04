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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:30

В Ярославле на улице Республиканской ограничат остановку и стоянку машин

Ограничение будет действовать с 25 сентября
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема ограничений

Схема ограничений

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Республиканской ограничат остановку и стоянку машин. Нововведение будет действовать с 25 сентября на конкретном участке улицы, который указан на схеме.

- С 25 сентября вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств на проезде у дома №30а по улице Республиканской, - сообщили в мэрии Ярославля. - Просим Вас быть предельно внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ.