Ярославское УФАС вынесло предупреждение за рекламу владельцу караоке-бара «Ад»

Владельца бара в Ярославле привлекли к административной ответственности. ФОТО: страница Дениса Мартьянова ВКонтакте

Владельца ярославского скандально известного караоке-бара «Ад» привлекли к административной ответственности за неподобающую рекламу. Так как правонарушение было совершено впервые, антимонопольщики ограничились предупреждением.

Заведение «Ад» привлекло внимание общественности в мае этого года. По мнению некоторых ярославцев, и в названии, и в интерьере клуба содержался отсыл к идеологии сатанизма. Сам владелец клуба Денис Мартьянов не раз пояснял, что адом был один из периодов его жизни.

На некоторое время бар был закрыт, а потом вновь открылся, но уже под вывеской «Да». Однако это не помешало антимонопольщикам возбудить административное дело, опираясь на результаты прокурорской проверки.

- Ресторатор рекламировал караоке-бар «Ад» посредством создания аналогии с образом ада путем использования фраз «Ад» и «устрою настоящий бал сатаны», сочетания красного и черного цветов, смайлов в виде черта, что вызывает ассоциации с сатанизмом, - пояснили в пресс-службе регионального УФАС. - В материалах дела имеются объяснения от члена Советов по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Министерства юстиции РФ по Ярославской области, согласно которым размещенные рекламодателем материалы способны оскорбить чувства верующих христиан независимо от их деноминации.