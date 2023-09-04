В Ярославле во время ливня затопило жилой дом, торговый центр и улицы

В Ярославле во время ливны затопило девятиэтажку. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Днем 3 сентября в Ярославле прошел сильный дождь. Ливневки, по традиции, не справились с нагрузкой, однако, в этот раз затопило не только дороги.

С последствиями стихии пришлось бороться жильцам девятиэтажки на улице Туманова.

Люди, стоя по щиколотку в воду, пытались своими силами справиться с наводнением.

- На ливневке отсутствует сетка. Во все службы звонили, никто не приезжает. Пожилые люди гребут воду, чем могут, - написали в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

Дождь стеной шел с потолка фудкорта торгового центра «Альтаир». Посетителей это обстоятельство мало смутило: они просто пересели за другие столики, где было сухо.