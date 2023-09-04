В Ярославле умерла женщина, утопившая свою 10-месячную дочь в Которосли

Жительница Ярославля, которая утопила 10-месячную дочь в реке Которосль, лишила себя жизни в СИЗО. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Жительница Ярославля, которая утопила 10-месячную дочь в реке Которосль, лишила себя жизни в СИЗО.

- Все произошло на прошлой неделе. Она нанесла себе увечья, была доставлена в больницу имени Соловьева, где и скончалась, - сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах.

Следственными органами по факту смерти 35-летней женщины сейчас проводится проверка.

Убийство новорожденной девочки произошло в июле у Толбухинского моста в Ярославле. Женщина пошла гулять с 7-летним сыном и маленькой дочерью: старшего ребенка она оставила на берегу, а потом вместе с дочкой вошла в воду. На глубине мать выпустила младенца из рук и уже одна поплыла на другой берег.