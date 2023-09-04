Специалисты развеяли мифы об обязательной вязке собак

Миф о необходимости повязать суку «хотя бы раз для здоровья» не имеет под собой никаких оснований. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вязка для здоровья

Миф о необходимости повязать суку «хотя бы раз для здоровья» не имеет под собой никаких оснований. При современном уровне развития ветеринарии проблемы со здоровьем решаются путем раннего диагностирования заболевания и подбора необходимых препаратов. А самым радикальным методом заболевания репродуктивных органов является стерилизация.

Беременность и роды – это нагрузка на организм, связанная с глубокой гормональной перестройкой. Поэтому врачи настоятельно советуют женщинам рожать второго ребенка, чтобы вывести организм из стресса.

Собака-мама, по своей сути, та же женщина. Если мы вяжем собаку хотя бы один раз, то запускаем механизм воспроизведения. Включается гормональная система, которая в каждую течку будет выбрасывать в организм немалое количество гормонов отвечающих за оплодотворение, вынашивание, вскармливание. Это означает, что если в следующую течку вязки не будет, система эта не перестанет работать, а будет дремать. И при подходящем случае выливаться в ложную беременность, маститы, а с возрастом это еще и риск гнойного эндометрита (пиометра).

Пиометра и опухоли молочных желез

Статистика доказала, что единственный способ максимально снизить риск заболеваний молочных желез и опухолей у взрослой суки, это стерилизовать ее до первой течки! Отсутствие вязки в жизни собаки, будь то сука, или кобель, никак не влияет на ее эмоциональное состояние. В дикой природе не каждая сука рожает щенков и не каждый кобель является производителем. Вяжутся самые сильные и жизнеспособные особи в стае.

Нужно ли развязывать кобеля?

Развязанный кобель агрессивнее своих невинных собратьев. Он становится более самоуверенным, наглым и непослушным. Вылезают «огрехи» дрессировки. Кобель, неразвязанный лет до 3-4, впоследствии, спокойнее реагирует на особей противоположного пола.

Вязать нужно тех собак, которые представляют племенную ценность. Собак с отличным экстерьером, победителей многих выставок, собак интересных кровей, тех, которые могут усовершенствовать породу. Каждый добросовестный и радеющий за породу (а не зарабатывающий на ней деньги) заводчик это понимает, и не будет настаивать на вязке собаки, не представляющей племенной ценности.

Ярославская ветеринарная клиника «Миллион друзей» проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Но если лимит закончится раньше, то и акция завершится досрочно.

- Стерилизация - это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных, а вакцинация - способ предотвращения инфекционных заболеваний, - говорят организаторы.

Бесплатную вакцинацию и стерилизацию бездомных кошек и собак делают по двум адресам:

- Ярославль, улица Папанина, 5а;

- Ярославль, улица Лисицына, 38.

Акция проводится благотворительным фондом «Жизнь дана на добрые дела», при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.