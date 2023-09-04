В Ярославле открылся мемориал «Памяти наших сердец»

В Ярославле в сквере на улице Чайковского появился мемориал «Памяти наших сердец». Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в сквере на улице Чайковского появился мемориал «Памяти наших сердец». На нем изображены подводная лодка «Ярославский комсомолец», полковой 120-миллиметровый миномет образца 1938 года, быстроходный артиллерийский тягач Я-12, «Эшелон Победы»: первый состав, прибывший в Ярославль в мае 1945 года с демобилизованными жителями региона.

Каждое изображение состоит из портретов фронтовиков и тружеников тыла. Родственники прислали около 7 тысяч снимков, которые объединил фотохудожник Игорь Пшеницын, владеющий уникальной техникой по составлению коллажей из фото и рисунков.

Памятник станет продолжением благоустройства сквера на улице Чайковского, где имеется монумент, установленный в честь 30-летия Великой Победы. Эта прогулочная зона уже получила название «Сквер Победы».